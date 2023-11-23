شرطة المطار توقف رجل أعمال صيني متلبسا بتهريب 50 ألف “أورو” الى موطنه

أوقفت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين بالعاصمة، رعية صيني يعدّ مديرا لشركة صينية متعاقدة مع شركة بترولية في الجزائر. يدعى “هونغ يو” ، وهو متلبس بمحاولة تهريب 50 ألف أورو داخل حقائب أمتعته. خلال سفريته المبرمجة الى موطنه،وعليه تم مصادرة المبلغ المالي محل الجريمة مع إحالة المشتبه فيه على الجهات القضائية.

وكشف المتهم “هونغ يو”، أمام الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاءالجزائراليوم الخميس. لمتابعته بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال من والى الخارج. أنه بيوم الوقائع كان متجها إلى العاصمة الصينية “بكين”. عبر رحلة جوية بمطار هواري بومدين، لأجل ظرف عائلي طارئ فحمل معه المبلغ المالي المقدر ب50 ألف أورو. دون أن يعلم بأن حيازته لهذا المبلغ يكون سببا في توقيفه، ومنعه من السفر، مبررا بالقول بأنه يجعل قانون الصرف بالجزائر.

أما دفاعه فقد التمس من القضاة إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف كونه لأول مرة يمثل أمام العدالة. مذكرا أن موكله يعد رجل أعمال ناجح في بلده، ولم يسبق له وأن دخل أروقة المحاكم. وييوم الوقائع وضع المبلغ المالي بجانب علب الشكولاطة، ولم يكن في نيته اخفاء الاموال أو تهريبها.

من جهته التمس النائب العام تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم .