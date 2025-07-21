شرطة المطار توقف مسافرا بصدد تهريب 3 ألاف أورو إلى الإمارات

تورط موظف، في قضية تهريب أموال من العملة الصعبة خلال سفريته التي كانت مبرمجة من الجزائر العاصمة إلى دولة الإمارات العربية. بحيث تم توقيفه متلبسا بالجرم لحظات قبل ركوبه طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب المحضر الذي أنجزته شرطة الحدود بالمطار، فإن المتهم في قضية الحال المدعو “ش.عماد الدين”. قام باخفاء الأموال محل التهريب بقيمة 3000 أورو في الحقيبة بين أمتعته.

إذ تبين بعد تفتيش الأمتعة، بأن المبلغ محل التهريب أخفاه المتهم في أماكن متفرقة. ووضع جزء منه في جيوب الملابس، والجزء الآخر بداخل الجوارب متعمدا هذه الطريقة التدليسية، لتمويه رجال الشرطة. بغرض تهريب المبلغ دون كشف أمره.

من جهته المتهم وخلال مثوله للمحاكمة أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، لمتابعته بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال. إعترف بالجرم الذي اقترفه، مصرحا بأنه لم تكن له نية إجرامية لحيازته الأموال محل الحجز. خاصة وأنه يزاول عمله بشركة طيران ،ومعتاد السفر إلى الخارج. مردفا في معرض تصريحاته بأنه وضع المبلغ المصرّح به في أمتعته والمقدر بـ 7500 أورو، ولأنه كان على دراية بأنه يحوز على مبلغ آخر يقدر بـ 3000 أورو غير مصرح به، فكّر في تلك اللحظة إرجاعه، لكن تم توقيفه قبل ذلك.

وبالموازاة مع هذه التصريحات ذكّر القاضي المتهم بأن قانون الصرف الذي وضعه المشرع الجزائري، يخضع له الجميع سواء كان موظفا بالمطار أو غيره. كما أن حسن النية التي تزعمها خلال سفريته، لارجاع المبلغ الغير مصرح به، لا يعتد بها في هذا النوع من الجرائم. ولعل الأجدر في هذه الحالة، هو التقيد بالمبلغ المسموح به قانونا. وتفادي الشبهات التي من شأنها أن تجعله محل متابعة قضائية.

إلى ذلك وعلى ضوء ما ورد التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية وفقا للقانون.

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