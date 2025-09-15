شرطة المطار توقف مسافرا ضبط متلبسا بسرقة حقيبة أمتعة

أوقفت شرطة مطار هواري بومدين الدولي أحد المسافرين، أقدم على سرقة حقيبة أمتعة تعود لأحد الأشخاص، كان متواجدا بالمطار لاستكمال إجراءات سفريته إلى الخارج.

حيث ضبطت عناصر الشرطة، الحقيبة بيد المتهم المدعو ” ح.عمار”، في حين حقيبة أمتعته فكان يحتفظ بها بالقرب منه.

وعلى إثر التحقيق مع المتهم، تعرّف الضحية على أمتعته التي كان بصدد البحث عنها، بعد التبليغ عن حادثة ضياعها منه.

وعليه تم تقديم المتهم “ح.عمار” أمام نيابة محكمة الدار البيضاء وبعد السماع إليه تم متابعته بجنحة السرقة في المطارات.

ولدى مثول المتهم أمام هيئة المحكمة، أنكر نكرانا قاطعا سرقته حقيبة الضحية، مؤكدا أنه وجد الحقيبة صدفة، خلال تواجده بقاعة الانتظار بمطار هواري بومدين، فاحتفظ بها عنده، ولم يكن في نيته قط سرقتها او أخذها بدون وجه حق.

وأمام تنازل الضحية وتمسكه بحقه في استرداد أمتعته وأمواله التي كانت بالحقيبة، قرر القاضي ترك المتهم تحت نظام الرقابة القضائية مع تأجيل جلسة المحاكمة إلى الأسبوع المقبل.