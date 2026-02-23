شرطة المطار توقف مسافرين اثنين وتحجز 7100 أورو

أوقفت شرطة مطار هواري بومدين، في عمليتين متفرقتين، شابين يمتهنان تجارة الكابة. وهما بصدد تهريب مبلغين ماليين من العملة الصعبة “الأورو”. اتجاه مطار دبي بدولة الامارات العربية.

وكشفت مجريات محاكمة متهمين اثنين اليوم، أمام محكمة الدار البيضاء وفقا لاجراءات المثول الفوري. أن تم في العملية الاأولى حجز مبلغ مالي يقدر بـ 4800 أورو بحوزة المتهم الاول المدعو “عبد الرزاق.أ”. من طرف شرطة المطار وهو يهم بمغادرة التراب الوطني نحو دولة الامارات.

كما أقرّ المتهم الذي يمارس تجارة الكابة، أنه بيوم الوقائع قام بالتصريح أمام الجمارك بمبلغ 1000 أورو. أما باقي المبلغ 3800 أورو فلم يصرح به، وليس له سند بنكي يبرر حيازته.

وفي العملية الثانية أوقفت ذات المصالح المتهم الآخر المدعو “ب.ر.سهيل”، لضبط مبلغ مالي بجوزته، مقدر بـ2300أورو، مختارا نفس الوجهة، مطار دبي. وفي الجلسة اعترف المتهم أنه بيوم دخوله إلى المطار تقدم أمام مصالح الجمارك للتصريح بالأموال التي بجوزته. لكنه لم يتسلم السند الذي يثبت قانونية حيازة المبلغ.

وأمام ماورد من معطيات، التمس وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف المبالغ المحجوزة في حق كل متهم. ليقرر رئيس الجلسة إدانة كل متهم على حدى بغرامة مالية نافذة قدرها 50 الف دج مع مصادرة الاموال المحجوزة.

وفي الدعوى المدنية ألزم القاضي كلا المتهمين أن يدفعا للخزينة العمومية مبلغا ماليا قدره 50 ألف دج. جبرا بالأضرار اللاحقة.

