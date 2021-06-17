شرطة المطار توقف مسافر لمحاولته تهريب مجوهرات من دولة تونس

أوقفت شرطة مطار هواري بومدين، مسافرا على خلفية ارتكابه جريمة تهريب لكمية معتبرة من معدن الذهب من دولة تونس، حيث تم اكتشاف الذهب المهرب بعد تفتيش بضاعة المتهم وهو بصدد الدخول إلى الجزائر العاصمة.

وعليه تم العثور على مجوهرات من الذهب الخالص، تفوق قيمتها القيمة التي حددها المشرع الجزائري المتمثلة في 150غرامن وبناء على ذلك تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، المتهم الذي يقطن بولاية سوق اهراس، بتهمة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج.

أين كشفت جلسة المحاكمة أنه بيوم الوقائع، حررت شرطة الحدود لمصالح جمارك المطار، محضرا يتضمن أن المتهم ارتكب مخالفة لاستيراده كمية معتبرة من المجوهرات الذهبية، تتمثل في 11 قرطا، و23 خاتما مرحبا يقدر وزنها اجمالا بأزيد من 160 غرام.

وصرح المتهم في محضر سماعه ،بأن المجوهرات اشتراها من دولة تونس، خلال رحلته قادته إلى هناك لأجل العلاج، وكان الغرض منها اهداؤها لزوجته وأفراد عائلته، وهي نفس التصريحات التي تمسك بها المتهم خلال جلسة محاكمته، وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر ،ملتمسا إفادته بالبراءة التامة.

إلى ذلك التمس دفاع المتهم خلال دفوعات شكلية اثارها أمام رئيس الجلسة ،بطلان إجراءات المتابعة في حق موكله ،معيبا على محضر مصالح الجمارك، باعتبار ان محضر الحجز والجرد جاء غامضا، ولم يفصل ان كانت المحجوزات من نفس النوع أو مختلفة الأنواع.

كما التمس الدفاع خلال مرافعته تبرئة ذمة موكله من التهمة المنسوبة اليه، مع استرداد المحجوزات ،وهذا لانعدام عنصر العلم أو قصد جنائي.من طرف موكله لجلب تلك المجوهرات، غرضه تهريبها، باعتباره أن الغرض من السفرية الى دولة تونس هو العلاج، وليس لغرض آخر.

وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا ،غرامة ضعف المحجوزات، في حين قرر القاضي إحالة القضية للمداولة.