شرطة المغير تحبط محاولة تهريب 187 ألف قرص مهلوس

تمكنت شرطة المغير نهاية الأسبوع المنصرم، من إحباط محاولة تهريب 187 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية. من الجنوب باتجاه ولايات الشمال. أين تم توقيف شخص وحجز المركبة المستعملة في نقل هذه السموم.

هذه العملية التي تمت تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية المختص إقليميا. جاءت بعد عمل استعلاماتي مكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع عناصر أمن دائرة جامعة. من الترصد المركبة تجارية قادمة من ولاية جنوبية، بعد إخضاع المركبة للتفتيش عثر على 187 ألف و 200 كبسولة من المؤثرات العقلية. نوع بريقا بالين 300 ملغ كانت مموهة بالصندوق الخلفي للمركبة.

كما تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة.

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