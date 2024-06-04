شرطة المغير تطيح بمسافر بحوزته 584 كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في عناصر الأمن العمومي بالحاجز الأمني الثابت، من توقيف أحد الأشخاص على متن حافة لنقل المسافرين بحوزته كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ584 كبسولة نوع برقابالين 300 ملغ موجهة للترويج .

وتعود تفاصيل القضية، تعود لقيام عناصر الحاجز الثابت التابعين لمصلحة الأمن العمومي بتكثيف مراقبة وتفتيش مستعملي الطريق الوطني رقم 03.

ليتم توقيف حافة لنقل المسافرين قادمة من إحدى الولايات الجنوبية بإتجاه ولايات الشمال.

وبعد عرض أحد المسافرين حقيبته للمراقبة و التفتيش، عثر على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 584 كبسولة من نوع برقابالين 300 ملغ كان المعني يخبئها بإحكام داخل الحقيبة بغرض نقلها وترويجها.

ليتم حجز الكمية و توقيف المشتبه فيه و تحويله للمقر لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وانجزت الضبطية القضائيةملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيه، تم بموجبه تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.