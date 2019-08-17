شرطة الناصرية ببومرداس تلقي القبض على سارقي محل بيع الهواتف النقالة

تمكنت الشرطة القضائية بالناصرية ولاية بومرداس، من توقيف شابين تورطا في جرم سرقة هواتف نقالة من داخل محل تجاري بالناصرية.

وحسب بيان لمصالح الأمن اليوم السبت، تمت عملية توقيف الشابين الذين يبلغان من العمر 18 سنة و21 سنة،بمساعدة أحد المواطنين.

حيث قام المواطن بالتبليغ عن عملية السرقة بعد اكتشافه للجريمة ومشاهدته للمشتبه فيهما، لتقوم مصالح الشرطة على الفور بتتبعهما وتوقيفهما.

وتم إسترجاع المسروقات المتمثلة في 27 سماعة أذن و03 علب بداخل كل واحدة منها سماعة أذن و20 كابل شحن بطاريات هواتف نقالة ومبلغ مالي معتبر.

ليتم تحويلهما إلى المصلحة مع سماع أقوالهما على محاضر سماع وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهما أمام النيابة.