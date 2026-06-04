شرطة النعامة تسطّر مخططًا أمنيًا محكمًا لتأمين امتحانات البكالوريا

أعلنت مصالح أمن ولاية النعامة عن وضع مخطط أمني شامل لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2026. وذلك بهدف توفير الظروف الأمنية الملائمة لضمان السير الحسن لهذا الموعد التربوي الهام.

ويتضمن المخطط تأمين عملية نقل مواضيع وأوراق الإجابة من وإلى مراكز الامتحانات والتصحيح، إلى جانب تأمين مراكز الإجراء ومديرية التربية. مع تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة عبر كامل إقليم الولاية.

كما يشمل المخطط تنظيم حركة المرور بمحيط مراكز الامتحانات، ومرافقة عمليات نقل المواضيع والأوراق بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية. حيث تم تخصيص 25 مركزًا للتأمين من أصل 27 مركزًا مبرمجًا عبر الولاية.

ودعت شرطة النعامة الأولياء والمواطنين إلى المساهمة في إنجاح هذه العملية من خلال تفادي التجمعات أمام مراكز الامتحانات. والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بمصداقية الشهادات الرسمية. مؤكدة جاهزية مصالحها لضمان أجواء آمنة وهادئة للمترشحين طوال فترة الامتحانات.

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