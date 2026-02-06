شرطة النعامة تضبط 80 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب

نفذت المصالح العملياتية لأمن ولاية النعامة بحر الأسبوع المنصرم، عمليتين متتابعتين أسفرتا عن ضبط 80 كلغ من الكيف المعالج متأتية من المغرب.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم استرجاع قرابة 4 ملايير سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي، فيما تم توقيف 13 شخصا.

ونفذت العملية الأولى، من قبل فرقة البحث والتدخل (BRI)، على مستوى مدينة عين الصفراء.

ومكنت من ضبط هذه الشحنة من السموم مموهة بداخل مركبة سياحية.

كمنا تم توقيف ستة 6 أشخاص من عناصر الشبكة الإجرامية، وإسترداد مركبة ثانية كانت تستعمل في الأعمال غير المشروعة.

فيما تم إنجاز العملية الثانية من قبل فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لأمن ولاية النعامة.

وأفضت إلى تفكيك شبكة إجرامية أخرى كانت تنشط بنواحي المشرية، متكونة من 7 أشخاص. مختصة في تبييض الأموال الناتجة عن عائدات الاتجار غير المشروع بالمخدرات وترويجها.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية لدى محكمتي عين الصفراء والمشرية.