BRI الوادي تحجز أكثر من 116 ألف قرص “بريغابالين”

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI لأمن ولاية الوادي، في عمليتين متتاليتين، من ضبط 116 ألف و 550 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغالين 300 ملغ. مع توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 30 و 56 سنة.

العملية الأولى التي جاءت تحت إشراف النيابة المختصة، تمت بعد استغلال معلومات عن وجود مخطط إجرامي لنقل و ترويج كميات من المؤثرات العقلية. قاد محققو الفرقة إلى تحديد مكان تخزين هذه السموم، وضبطها بداخل مسكن المشتبه فيه. أين تم استرجاع 22 ألف و 500 كبسولة من المؤثرات العقلية.

أما الشُحنة الثانية والمقدرة بـ94 ألف و50 كبسولة من نوع “بريغابالين”، فقد تم ضبطها من قبل عناصر ذات الفرقة بأحد البساتين ببلدية البياضة. كان يستغلها المشتبه فيه الثاني لإخفاء هذه السموم، قبل نقلها لاحقا إلى إحدى الولايات الشمالية.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي.

