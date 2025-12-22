شرطة الوادي تحجز قرابة 20 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت الفرق العملياتية بأمن ولاية الوادي، في عمليتين متفرقتين، من حجز ما يقارب 20 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغالين 300 ملغ، وتوقيف شخصين.

العملية الأولى باشرتها فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. عقب معلومات مفادها استغلال شخص لمسكنه العائلي لتخزين كمية معتبرة من المؤثرات العقلية لغرض الاتجار غير المشروع.

ومكن الاستغلال الأمثل للمعلومة من تحديد هوية المشتبه فيه وتحديد مكان إقامته. ليتم بموجب إذن قضائي تفتيش مسكنه، وتوقيفه. فيما عثر بداخل المسكن على كمية معتبرة من المؤثرات العقليــة قدرت بـ 10 ألاف و800 كبسولة.

كما نجحت فرقة البحث والتدخل (BRI)، في عملية ثانية، من توقيف شخص محل عدة أوامر قضائية. كان بصدد نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية إلى ولاية شماليـة للوطن. عن طريق تمويهها داخل أجزاء متفرقة في سيارة سياحية.

لتتم مداهمة مكان تواجده وتوقيفه واسترجاع المركبة، وبالتفتيش الدقيق لها، عثر بأجزائها الداخلية على كمية من المؤثرات العقلية مموهة بإحكام قدرة بـ9 آلاف كبسولـة.

وأسفرت العمليتان عن حجز 19800 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغبالين 300 ملغ. وتوقيف شخصين، وحجز سيارة سياحية.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي.