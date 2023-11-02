شرطة الوادي تحجز كميات من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك البشري

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة بالتنسيق مع الأمن الحضري الثاني وكل من مديرية التجارة والفلاحة، من حجز كميات معتبرة من اللحوم الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك البشري على مستوى أحد المحلات التجارية المختصة في بيع اللحوم و الدواجن.

العملية مكنت من حجز ما يزيد عن 5 قناطير من اللحوم الفاسدة مع إتلافها، بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية عرض للبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة.