شرطة الوادي تحجز 68 ألف علبة سجائر مهربة

تمكنت المصالح العملياتية للشرطة بأمن ولاية الوادي، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقمار. من حجز كمية معتبرة من السجائر الأجنبية المتأتية عن طريق التهريب وتوقيف شخص.

العملية جاءت عقب إستغلال معلومات مفادها عبور شحنة معتبرة من التبغ ذات مصدر أجنبي متأتية عن طريق التهريب. عبر إقليم الإختصاص على متن شاحنة. لغرض نقلها إلى ولاية شمالية للوطن بإستغلال مسالك فلاحية.

الإستمرار في التحقيق الذي باشرت به الفرقة مكن من تحديد مكان وزمان عبور الشحنة، ليتم إعداد خطة عملياتية تمكنت من توقيف الشاحنة. وإخضاعها للتفتيش الدقيق أين عثر بداخلها على 136 صندوق كرتوني مموهة بمادة الفول السوداني، بمجموع 68 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع.

العملية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه. بالإضافة إلى 68,000 علبة سجائر وشاحنة. فيما تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة قمار.

