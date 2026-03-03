شرطة الوادي تضبط ما يقارب 2.5 كلغ من “الكيف”

في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. تمكنت الفرق العملياتية لأمن ولاية الوادي ممثلة في أمن دائرة الدبيلة من حجز ما يقارب 02 كلغ ونصف من الكيف المعالج، وتوقيف 04 أشخاص.

العملية جاءت إثر مداهمات أمنية بإقليم الاختصاص، أين تم توقيف شخص يحوز على 0.5 غرام من المادة الكوكايين. ليتم بموجب إذن قضائي تفتيش مسكنه أين عثر على 28 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابلين 300 ملغ. كما تم بمتابعة التحقيق التوصل إلى أحد المروجين الذي كان بصدد عقد صفقة بيع مخدرات ليتم مداهمة مكان تواجده وتوقيفه. أين عثر بحوزته على 04 صفائح من الكيف المعالج يقدر وزنها بـ 390 غ.

بالتعمق في التحقيق تمكن محققو المصلحة من الإطاحة بشخصين كانا يقومان بنقل المخدرات من ولاية جنوبية للوطن إلى ولاية الوادي على متن سيارة سياحية. أين جرى وضع خطة محكمة مكّنت من توقيفهما وضبط بحوزتهما 02 كلغ من الكيف المعالج.

العملية مكنت من ضبط 2.4 كلغ من الكيف المعالج. 28 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابلين 300 ملغ. بالغضافة كذلك إلى 0.5 غرام من مادة الكوكايين. توقيف 04 أشخاص. وحجز سيارة سياحية.

فيما تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية محكمة الدبيلة.

