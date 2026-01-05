شرطة الوادي تضبط 18 كلغ من المخدرات

تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني بأمن ولاية الوادي، من توقيف أحد المشتبه فيهم ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة في مجال التهريب الدولي للمخدرات، مع ضبط بحوزته 18 كلغ من الكيف المعالج.

العملية المنفذة قام بها عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية عقب الاستغلال الأمثل لمعلومات وردت للمصلحة، أين تمكن محققو المصلحة من تحديد هوية المشتبه فيه الذي كان بصدد تمرير شحنة من المخدرات انطلاقا من إحدى ولايات الجنوب الغربي للوطن، أين تم توقيفه وضبط بحوزته 18 كلغ من المخدرات.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي