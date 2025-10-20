شرطة باب الوادي تُطيح بشبكة لتنظيم رحلات الحرڤة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، بحر الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية يقومون بتنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تتكون الشبكة من 4 أشخاص، حيث تم ضبط بحوزتهم قارب مجهّز بمحرِّك بحري. وانطلقت قضية الحال، بعد توصل ذات الفرقة إلى معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص في باب الوادي بمحاولة تنظيم رحلات إبحار سريّة.

لتنطلق على إثر ذلك التحرّيات الميدانية التي أفضت إلى تحديد هويّة 4 أشخاص مسبوقين قضائيا. يقومون بعملية التحضير للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وكذا التنسيق مع الاشخاص المرشحين لمثل هذه الرحلات غير القانونية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النِّيابة المختصّة إقليميا.