شرطة باتنة تضرب شبكات ترويج المخدرات أمام المؤسسات التربوية بمروانة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي وادي الماء، التابعة لأمن دائرة مروانة بولاية باتنة. من توقيف 5 أشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم بين 20 و32 سنة.

وحسب بيان لخلية الإعلام لأمن ولاية باتنة، فإن العملية جاءت عقب الاستغلال الجيد لمعلومات ميدانية. أسفرت عن ضبط وحجز كمية معتبرة من السموم تمثلت في 71 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابلين 300 ملغ. إلى جانب 10 غرامات من الكيف المعالج، و 5 قواطع ورق. بالإضافة الى مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الترويج.

كما مكّنت العملية من حجز ألبسة خاصة بالغابات والحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي، كانت بحوزة المشتبه فيهم. في ظروف لا تزال محل تحقيق من طرف المصالح المختصة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة. عن تهم البيع والترويج العمدي للمخدرات والمؤثرات العقلية أمام المؤسسات التربوية. حيث صُدر في حقهم أمر إيداع في انتظار المحاكمة.