شرطة باتنة توجه نداء هاما حول مشتبه فيهما نصبا على المواطنين

دعت مصالح الأمن لولاية باتنة، كافة المواطنين الذين تعرضوا للنصب والإحتيال من طرف مشتبه فيهما تم توقيفهما إلى تقديم بلاغ.

وعملاً بأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبناءً على الإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة. تنهي مصالح أمن ولاية باتنة ممثلة في فصيلة الجرائم السيبرانية بأمن دائرة الشمرة. إلى علم المواطنين أن الشخصين الظاهرين في الصورة المدعوان: (ز.ك)، (ر.م)، مشتبه فيهما في قضية النصب والإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

واستغل المشتبه فيهما الأرقام الهاتفية التالية: 06.99.21.41.08، 05.51.04.30.50، 06.56.30.82.58.

وكذا الحساب الإلكتروني بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” الحامل للاسم المستعار: - محلات الإخوة بومعزة لبيع العجلات الكائن مقره بلدية نقاوس.

ووجهت مصالح أمن ولاية باتنة ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم السيبيرانية وفصيلة الجرائم السيبرانية بأمن دائرة الشمرة. نداء إلى كل شخص وقع ضحية لهذا الجرم أو تعامل مع المشتبه فيهما السالف ذكرهما عبر الحساب الإلكتروني أو الأرقام الهاتفية المذكورين أعلاه. أو كانت لديه معلومات من شأنها المساهمة في مجريات التحقيق. بصفته شاهداً أو ضحية التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة. أو التقدم إلى مقر أمن ولاية باتنة (فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية)، أو مقر أمن دائرة الشمرة (فصيلة مكافحة الجرائم السيبرانية). وأقرب مقر أمني عبر التراب الوطني، لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة أو معلومات تفيد في القضية.

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