شرطة باتنة توقف شخصين وتحجز كمية من المهلوسات والكوكايين
بقلم أمينة داودي
تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بريكة بولاية باتنة، وبناء على معلومات مؤكدة من توقيف شخصين يبلغان من العمر على التوالي “23 و29 سنة”ّ. يستغلان مسكن لتخزين و إخفاء المؤثرات العقلية.
وبعد وضع خطة محكمة و استصدار إذن بتفتيش المسكن، تم العثور على 2040 كبسولة من المؤثرات العقلية 300 ملغ كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” وزنها 168.05 غ. بالإضافة كذلك إلى قرصين من المخدرات الصلبة ” إكستازي”.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
