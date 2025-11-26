شرطة باتنة توقف شخصين وتحجز 900 قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بريكة من توقيف شخصين وحجز كمية تقدر بـ 900 قرص مهلوس نوع “بريغابلين” 300 ملغ، بالإضافة إلى 03 صفائح مخدرات كيف معالج يقدر وزنها بـ 295غ.

وحسب بيان لمصالح الشرطة، تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بريكة من توقيف شخصين. تتراوح أعمارهما بين 36 و 39 سنة، أحدهما مسبوق قضائيا على خلفية ترويجهما للمخدرات والمؤثرات العقلية. أين تم ضبط وحجز كمية تقدر بـ 900 قرص مهلوس نوع “بريغابلين” 300 ملغ. بالإضافة إلى 03 صفائح مخدرات يقدر وزنها ب 295غ (كيف معالج) ، ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

