شرطة باتنة تُوجه نداءً هاما للجمهور!

دعت مصالح الأمن الوطني بولاية باتنة المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن الشخص الظاهر في الصورة. بتهمة نشر صور أشخاص بغرض التشهير والابتزاز.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وطبقا لأحكام المادة 19 و الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة. تنهي مصالح أمن ولاية باتنة ممثلة في الأمن الحضري التاسع. فرع مكافحة الجريمة الحضرية إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة المدعو “ن م”. مشتبه فيه في جرم الحصول على صور و فيديوهات لشخص و التهديد بنشرها مع الإبتزاز. وهذا باستغلال الأرقام الهاتفية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الحسابات الإلكترونية المستعملة، الأرقام الهاتفية 0549.26.13.07، 0671.96.31.91، 0559.52.83.96، حساب بموقع ماسنجر “Rida slimani” tik tok مدون باسم “kysta majid”.

في هذا الصدد، توجّه مصالح مصالح أمن ولاية باتنة، نداء لكل شخص قد وقع ضحية أو تعامل مع المشتبه فيه السالف الذكر. عبر الحسابات الإلكترونية و الأرقام الهاتفية، بصفته شاهد أو ضحية التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة أو التقدم إلى مقر أمن ولاية باتنة. أو الأمن الحضري التاسع لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

div>

