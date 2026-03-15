شرطة بجاية تحجز أكثر من 5 قناطير “موز” لعدم الفوترة

قامت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بجاية من حجـز كمية معتبرة من فاكهة الموز لعدم الفوترة.

تفاصيل ذلك عقب قيام عناصر الشرطة رفقة أعوان مديرية التجارة لولاية بجاية بخرجة ميدانية على مستوى سوق الجملة و الخضر و الفواكه بحي سيد علي البحر ببجاية أين تم ضبط و حجز لدى تاجرين 28 علبة من فاكهة الموز بوزن إجمالي قدره 523 كلغ، المعنيان لا يحوزان على فاتورة الشراء وأحدهما لا يملك السجل التجاري و عليه تم تحويل أصحابها إلى مركز الشرطة لإستكمال الإجراءات القانونية.