شرطة بجاية تحجز سجائر أجنبية الصنع ومُفرقعات

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثامن لأمن ولاية بجاية من توقيف صاحب محل تجاري وحجز كمية معتبرة من سجائر أجنبية الصنع ومفرقعات.

وجاءت تفاصيل العملية بعد تنفيذ مداهمة أمنية ليلية شملت النقاط السوداء والأماكن المشبوهة بقطاع الإختصاص. وعلى مستوى الطرق الأربعة بمدينة بجاية.

وبعد مراقبة محل تجاري يتمثل نشاطه في كشك متعدد الخدمات تم العثور بداخله على كمية معتبرة من السجائر أجنبية الصنع. لعلامات مختلفة بعدد إجمالي يقدر بـ 1593 علبة سجائر.

كما تم العثور على كمية من المفرقعات يقدر عددها 40 وحدة تتمثل في شماريخ من الحجم الكبير مخبئة خلف باب المحل التجاري.

ليتم حجز تلك السلع لعدم حيازة صاحبها على الفواتير، وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف. وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة