شرطة بجاية تحجز 11 قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة

حجزت عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية بجاية، كميات معتبرة من اللحوم البيضاء فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري يقدر وزنها بـحوالي 11 قنطار.

تفاصيل العملية جاءت بعد توقيف عناصر الشرطة العاملة في الميدان التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي لثلاثة مركبات نفعية.

والتي كانت معبأة بكميات من اللحوم البيضاء موجهة للتسويق على مستوى السوق المغطاة لبلدية بجاية.وكذا السوق الأسبوعي لسيدي أحمد بمدينة بجاية.

وكون الكميات المضبوطة مجهولة المصدر لا تحمل أية تعريفة تبين مصدرها.

وأصحابها لا يملكون الشهادة الصحية تم عرضها على الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية للولاية.

طالع أيضا:

كما تبين بأنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري، ليقرر حجزها وإتلافها وتقدر الكمية الإجمالية بـ 1093 كلغ. المركبة الأولى من نوع GONOW غير مجهزة بغرفة التبريد.

ليتم توقيفها على مستوى شارع الإخوة ملالي ببلدية بجاية معبأة بكمية من اللحوم البيضاء (دجاج مذبوح منزوع الريش) المقدرة بـ230 دجاجة بوزن 529 كلغ.

المركبة الثانية من نوع KIA مجهزة بغرفة تبريد تم توقيفها على مستوى شارع الإخوة حفاف ببلدية بجاية معبأة بكمية من اللحوم البيضاء المقدرة بـ134 دجاجة بوزن 309 كلغ.

أما المركبة الثالثة فهي من نوع CHERRY مجهزة بغرفة تبريد تم توقيفها على مستوى نهج كريم بلقاسم ببجاية معبأة بكمية من اللحوم البيضاء. (دجاج مقطع ومنزوع العظام) المقدرة بـ 250 كلغ بالإضافة إلى 5 كغ أحشاء الدجاج.

وقد تم إنجاز ملفات جزائية ضد المخالفين وإرسالها إلى الجهات المختصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption