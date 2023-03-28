شرطة بجاية تحجز 4 قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بجاية من حجز وإتلاف كمية من اللحوم البيضاء فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري يقدر وزنها بـ 4 قناطير.

تفاصيل العملية جاءت بعد توقيف عناصر الشرطة العاملة بالحاجز الأمني الثابت بمفترق الطرق جسر الصومام بمدخل مدينة بجاية لشاحنة من نوع هيونداي H100.

وبعد مراقبة حملوتها تم العثور على كمية من اللحوم البيضاء مذبوحة بطريقة غير شرعية تتمثل في دجاج مذبوح ومنزوع الريش. معبأة داخل صناديق بلاستيكية مغطاة بقماش قام مالكها بتمويهها من خلال وضع فوقها صناديق بلاستيكية معبأة بالخضر.

ويقدر وزنها بـ 4 قناطير، بعد عرض تلك اللحوم على الطبيب البيطري التابع للمفتشية البيطرية للولاية تبين بأنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري. ليتم حجزها وإتلافها مع إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه وتم تقديمه أمام الجهات القضائية، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.