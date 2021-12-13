شرطة بجاية تشن عمليات تطهير للأرصفة والطرقات من الباعة الفوضويين

شنت مصالح أمن ولاية بجاية ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي ومصالح الأمن الحضري الثالث عمليات تطهير واسعة النطاق.

والتي مست التجار والباعة الفوضويين الذين يمارسون نشاطات تجارية بطريقة غير شرعية والذين يعمدون إلى إحتلال الأرصفة والطرق العمومية.

ومست العملية عدة نقاط في القطاع الحضري على غرار حي 1000 مسكن، حي 600 مسكن، حي 300 مسكن، حي إغيل أوعزوق.

ولنجاح هذه العملية تم تسخير أكثر من 80 شرطي من مختلف الرتب، و 15 مركبة وشاحنة وعاملين تابعين لمصالح بلدية بجاية.

وقد أسفرت العملية عن حجز أكثر من 1239 كلغ من مختلف أنواع الفواكه، و 2065 كلغ من مختلف أنواع الخضر.

بالإضافة الى 394 صندوق بلاستيكي فارغ، كما تم تحويل مالكي هذه السلع إلى مركز الأمن من أجل إتخاذ الإجراءات القضائية ضدها.

هذا وستشمل العملية المستمرة أماكن أخرى في قطاع الإختصاص.

وكانت للعملية أثر إيجابي وإستحسانا كبيرا لدى المواطنين والذين عانوا لفترة طويلة من مثل هذه السلوكات السلبية.

خاصة وأن هؤلاء التجار الفوضويين بالإضافة لإحتلالهم الأرصفة والطرقات يتركون في آخر نهاية اليوم المكان يعج بمخلفات تجارتهم من فضلات وأوساخ.

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