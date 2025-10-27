شرطة بجاية تطيح برجل و إمراة يمتهنان متاجرة المخدرات بالأحياء الشعبية

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من توقيف رجل وإمرأة. يمتهنان بيع وترويج المخدرات والمهلوسات وسط حي شعبي بمدينة بجاية.

تـفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات حول وجود مسبوق قضائي معروف لدى مصالح الشرطة بالمتاجرة بالمخدرات. يقوم بترويج المخدرات وسط حي شعبي بأعالي مدينة بجاية. الفرقة المحققة وبعد تحديد هوية المشتبه فيه ومكان إقامته وبإشراف من النيابة المختصة تم التنقل إلى عين المكان.

وبعد عملية الترصد تم مداهمة مسكن المشتبه فيه وتوقيفه رفقة إمرأة معروفة لدى مصالح الشرطة. بربطها علاقات مع مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة بجاية. وقد أسفرت عملية التفتيش الدقيق للمنزل بضبط وحجز كمية من المخدرات “كيف معالج” مهيأة للبيع يقدر وزنها بـ 132 غرام، و 30 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين مخبأين بإحكام تحت القراميد المحيطة بالمسكن. بالإضافة كذلك إلى ضبط مبلغ مالي بغرفة نوم المشتبه فيه يقدر بـ 20000 دج يعد من عائدات البيع والترويج.

كما تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية، النقل والتخزين قصد إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة. و تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

