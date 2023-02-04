شرطة بجاية توقف شخصين وتكشف عن مرقص سري للفسق وترويج المخدرات

أطاحت عناصر الشرطة التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية بمسيري حانة متواجدة بتازمالت تستغل للفسق والدعارة وترويج المخدرات.

تفاصيل العملية جاءت بعد تحريات معمقة بخصوص معلومات واردة إلى مصالح الشرطة حول تواجد حانة ومطعم ولواحقه. يستغلون في نشاطات غير قانونية ومشبوهة ويتردد عليها أشخاص من معتادي الإجرام من كل الولايات.

وعلى إثر هذه المعلومات تم الترصد للمكان وفي وقت متأخر من الليل تم مداهمة المحل السالف الذكر. أين تم ضبط عدد معتبر من الزبائن والمقدر بحوالي 300 شخص من كلا الجنسين.

وبعد عملية المراقبة الأمنية والإدارية تم توقيف المسيرين الثلاثة للحانة بالإضافة إلى توقيف جميع النساء اللواتي تم ضبطهن بالمكان والبالغ عددهن 48 فتاة من مختلف الأعمار والولايات،.

وخلال العملية تم حجز كمية معتبرة من الخراطيش، أسلحة بيضاء تتمثل في سكاكين من مختلف الأنواع والأحجام.

بالإضافة الى قارورات مسيلة للدموع، صاعق كهربائي، كمية من المؤثرات العقلية وكمية من الكوكايين.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد 51 مشتبه فيهم الموقوفين لأجل قضية تسيير مرقص دون رخصة، قبول والسماح بممارسة الدعارة.

والإغراء العلني والإستدراج على الدعارة، عدم تبرير الموارد التي تتفق وطريقة المعيشة، حيازة ذخيرة دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.

وحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد مسيري الحانة أمر إيداع، ومشتبه فيهما ( إمرأة و رجل ) صدر ضدهم غرامة مالية قدرها 50000 دج.

ومشتبه فيها تم وضعها تحت الرقابة القضائية، في حين تم الإفراج عن باقي جميع النساء المتهمات.