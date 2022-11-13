شرطة بجاية توقف عشريني يحترف السرقة بمواقف الحافلات بالتهديد بالسلاح الأبيض

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائيةـ للأمن الحضري الخامس، التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف مجرم يبلغ من العمر 23 سنة مختص في السرقات على مستوى مواقف الحافلات بمدينة بجاية،

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 مفادها إعتراض المارة لمجرم في حالة تلبس بعدما قام بمحاولة سرقة هاتف نقال لفتاة بموقف الحافلات ” دواجي ” وسط مدينة بجاية بالتهديد بإستعمال سلاح أبيض (سكين).

وفور ذلك تم التنقل بسرعة إلى عين المكان أين تم توقيف المشتبه فيه بعدما أبدى مقاومة شديدة، مع حجز السكين الذي كان بحوزته وتحويله إلى مركز الأمن، أين تبين بأنه من معتادي الإجرام وسبق له التورط في عدة قضايا مماثلة.

فيما تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية محاولة السرقة في الطريق العام تحت طائلة التهديد بإستعمال سلاح أبيض (سكين).

وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد إجراءات المثول الفوري صدر ضده عقوبة عام حبس نافذة.