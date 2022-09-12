شرطة بجاية تُطيح بشبكة لتزوير العملة وحجز مسدس

تمكنت عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية بالتنسيق مع فرقة قمع ومكافحة الإجرام التابعتين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة.

وتتكون الشبكة الإجرامية، من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و31 سنة. وتختص الشبكة في تزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية فئة 2000 دج.

وتم حجز مبلغ مالي مزور قدره 114000 دج، بالإضافة إلى مسدس ناري وسيف من الحجم الكبير.

وجاءت تفاصيل العملية بعد قيام عناصر الشرطة التابعة لفرقة قمع ومكافحة الإجرام (BRB) بدوريات ليلية بقطاع الإختصاص. أين لفت إنتباههم شخصين مشبوهين على مستوى المحطة البرية القديمة لمدينة بجاية.

وبعد مراقبتهما تم العثور بحوزتهما على مبلغ مالي يقدر بـ 48000 دج مشكوك في صحته. مشكل من 24 ورقة نقدية من فئة 2000 دج الجديدة.

ليتم تحويل المشتبه فيهما إلى مركز الشرطة ومباشرة التحقيق معهما. أين تبين بأن تلك الأوراق النقدية كلها مزورة.

كما أفضى التحقيق إلى تحديد هوية ممولهم الرئيسي المقيم بولاية سطيف. وبعد تمديد الإختصاص إلى مقر إقامة المشتبه فيه تم توقيفه وتفتيش مسكنه العائلي، والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.

أين تم حجز 33 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج بمجموع قدره 66000 دج. بالإضافة إلى حجز وإسترجاع سلاح ناري (مسدس) وسيف كبير الحجم.

وبعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار. للإعداد لإرتكاب جناية تزوير الأوراق النقدية ذات سعر قانوني بالإقليم الوطني.

وجناية المساهمة عن قصد في توزيع وبيع الأوراق النقدية المزورة، وحيازة سلاح ناري (مسدس آلي) دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا. مع حيازة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم، أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.