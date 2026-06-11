شرطة براقي تطيح بشبكة “الصوري” تضم 5 متهمين مع ضبط 7 كلغ من الكيف بالشراربة

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش امس الأربعاء 5 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، مع وضع متهم وحيد قاصر تحت الرقابة القضائية. شكلوا شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية والمخدرات من نوع الكيف المعالج.

حيث مكنت العملية من ضبط كمية معتبرة من الكيف تقدر وزنها اجمالا بـ7 كلغ، 12 كبسولة مؤثر عقلي و4 أسلحة بيضاء من الحجم الكبير و إشارة ضوئية.

وكشف بيان صحفي اليوم لشرطة العاصمة أن ملابسات القضية انطلاق على اثر توقيف 5 أشخاص في عملية نوعية قامت بها مصالح أمن ولاية الجزائر. ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية براقي الأسبوع المنصرم.

حيث تضم الشبكة الاجرامية 5 أشخاص.

كما تمت العملية حسب ذات المصدر عقب تحريات ميدانية مكثفة مكنت المحققيين من كشف نشاط الشبكة الإجرامية المختصة. في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ليتم تحديد هوية أفرادها وتوقيفهم تباعا. مع ضبط هذه الكمية من السموم.

حيث بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم أفراد الشبكة امام قاضي التحقيق. الذي أصدر امرا بالايداع في حقهم مع اصدار أوامر بالقبض في حق متهمين فارين.

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