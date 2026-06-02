شرطة براقي توقف شخصا بحوزته 1 كلغ من “الكيف” و80 مليون سنتيم

فكّكت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية براقي، شبكة إجرامية عن قضية المتاجرة بالمخدرات. مع ضبط أكثر من 1 كلغ من الكيف المعالج.

هذه العملية نفذّت عقب تحريات ميدانية مكثّفة مكنت المحققين من كشف نشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات. ليتم تحديد هوية أحد أفرادها وتحت إشراف النيابة المختص إقليميا، تم توقيف المشتبه فيه مع ضبط 1.045 كلغ من الكيف المعالج، 80 مليون سنتيم، و مركبة نفعية.

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش وفقا لملف إجراءات جزائية.

