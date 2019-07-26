شرطة برج منايل تحجز أقراص مهلوسة ومخدرات كانت بصدد الترويج

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة برج منايل لأمن ولاية بومرداس من توقيف مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم

مابين 22 سنة و37 سنة تورطوا في ترويج وبيع المخدرات والأقراص المهلوسة لتسميم عقول الشباب، وفق بيان لذات المصالح، اليوم الجمعة.

حيث قام عناصر الشرطة بترصد المشتبه فيهم، أين تم على إثرها حجز 210 قرص مهلوس و100 غرام من القنب الهندي

كانوا بصدد ترويجها في مدينة برج منايل، أين قام عناصر الشرطة بالتحري بخصوص القضية وبعد تحويل المشتبه فيهم

إلى المصلحة وسماعهم على محاضر قانونية، ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، يضيف المصدر ذاته .