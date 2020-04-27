شرطة برج منايل تفكك خيوط جريمة مقتل شيخ وتوقف زوجته وأبنائه

تمكنت شرطة برج منايل بولاية بومرداس من تفكيك خيوط جريمة بشعة راح ضحيتها شيخ ، كما تم توقيف زوجته وأبنائها.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن العملية جاءت في إطار تعميق التحريات الأمنية التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة برج منايل بأمن ولاية بومرداس، حول مجريات جريمة قتل راح ضحيتها شيخ مسن يبلغ من العمر 74 سنة، مقيم بحي التحرير ببلدية برج منايل.

وأسفرت عن توقيف الزوجة رفقة أبنائها الثلاثة، الذين خططوا لإرتكاب هذه الجريمة الشنعاء في حق الزوج و والدهم المسن.

وأضاف البيان، أن حيثيات القضية تعود عند قيام إبن الضحية بالتبليغ على العثور على والده ملقى على الأرض على بعد 20 متر من مسكنه وعليه أثار حادث جسماني أفضى إلى وفاة، ثم حاولوا تغير مسار التحقيق لتظليل عناصر الشرطة المحققة في القضية و إظهار أن الأمر على أنه إنتحار.

وأفاد ذات البيان، أن المعاينة التي توصلت إليها مصالح الضبطية القضائية بالإستعانة بتقنيات الشرطة العلمية والتقنية، أفضت إلى أن الأمر يتعلق بجريمة قتل بشعة، كما تم حجز أدوات الجريمة والمتمثلة في أسلحة بيضاء التي استعملت في التخطيط لإرتكاب الجريمة.

وقامت مصالح الأمن بتحويلهم للمصلحة واتخاذ الإجراءات القانونية مع تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل أين صدر حق أمر إيداع الزوجة و أحد الأبناء أما البقية استفادوا من رقابة قضائية.