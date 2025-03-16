شرطة بر اقي بالعاصمة تطيح بعصابتي أحياء وتحجز أسلحة بيضاء محظورة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الأول براقي والسادس بن طلحة لأمن المقاطعة الإدارية براقي الأسبوع المنصرم، من توقيف (08) أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم مسبوقين قضائيا، كانوا ينشطون ضمن عصابة أحياء خلقت الرعب في أوساط سكان براقي ، مع ضبط أسلحة بيضاء بمختلف الأصناف .

قضية الحال انطلقت أطوارها بعد تلقي ذات المصالح لعدة بلاغات مفادها نشاط مشبوه لعصابتين تعتديان على المواطنين بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة بأحياء الكاليتوس وبن طلحة. العصابة الأولى تقوم بإستدراج الضحايا عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال عرض سلع وهمية للبيع وعند قدوم الزبائن تقوم بسرقة أغراضهم تحت طائلة التهديد بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة ، فيما تقوم العصابة الثانية بالإخلال بالنظام العام وزرع الرعب في وسط الساكنة مع التهديد بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة وكلاب شرسة .

بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا باشرت المصلحتين التقصي والتحري حول القضيتين أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم ، أسفرت العملية عن توقيف (08) أشخاص مشتبه فيهم، مع ضبط وحجز(06) أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام ، وعصي خشبية وقناع

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الإنخراط والإشتراك في عصابة أحياء، الإخلال بالنظام العام. تكون جمعية أشرار والإعتداء بإستعمال سلاح أبيض ، الإستدراج عبر منظومة معلوماتية لغرض السرقة تحت طائلة التهديد