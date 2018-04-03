نظمت مصالح أمن ولاية بسكرة دورة تكوينية ثانية في مجال لغة الإشارةبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث لذوي الاحتياجات الخاصّة.

على مستوى مقر الهيئةوهذا إبتداءً من 01 أفريل 2018، لفائدة 23 موظف شرطة خاصة منهم المكلفين بالاستقبال.

على مستوى مقرات الأمن الولائي.وأمن الدوائر والأمن الحضري، و يدخل هذا النشاط في إطار تفعيل سبل الاتصال الخارجي.

الدورة تدوم شهرين كاملين يشرف عليها أساتذة متخصصين في تلقين لغة ذوي الاحتياجات الخاصة،

وهذا من أجل تلقينهم مبادئ وأبجديات، هاته اللغة القائمة بذاتها.

على أن تستمر العملية في دورات لاحقة ليستفيد منها كافة قوات الشرطة المكلفين بالاستقبال .

عبر مختلف مصالح أمن ولاية بسكرة، بغية تمكينهم من التواصل مع هذه الفئة الوافدة لمصالح الشرطة وضمان حسن استقبالهم.

والتواصل الأمثل معهم و التكفل بكافة انشغالاتهم.