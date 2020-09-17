شرطة بشار تستقبل 3444 مكالمة هاتفية عبر مختلف خطوطها خلال شهر أوت

إستقبلت المصلحة الولائية للوسائل التقنية “SWMT” بأمن ولاية بشـار 3444 مكالمة هاتفية عبر مختلف خطوطها الهاتفية خلال شهر أوت الماضي.

وأحصت ذات المصالح عبر الخطوط الخضراء وكذا الموزعات الهاتفية، “1849 مكالمة” بينما الخط الأخضر 1548،

وسجلت “1217” مكالمة عبر خط التدخّل والنجدة 17 وأيضا “16 “مكالمة عبر الرقم الأخضر” 104 و362″ مكالمة عبر الموزّعات الهاتفية.

ومن بين هذه المكالمات المحصاة، سجلت ذات المصالح 850 مكالمة لطلبات التدخل، 76 مكالمة لطلبات تقديم يد المساعدة والإغاثة.

بالإضافة إلى تسجيل 948 مكالمة تتعلق بالاستعلام والتوجيه.