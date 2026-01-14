شرطة بشار تضبط قرابة 5 آلاف قرص من نوع إكستازي

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الثانية التابعة لأمن ولاية بشار، مؤخرا. من ضبط 4988 قرص صلب من نوع إكستازي، وتوقف شخص.

العملية التي نفذها عناصر ذات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، عقب معلومة مفادها عزم شخص على إدخال كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي. قدما من ولاية وهران مستغلا القطار العامل على الخط وهران - بشار.

التحريات الميدانية المدعمة بالترصد للمشتبه فيه، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن توقيفه بالقرب من محطة القطار. وضبط بحوزته كيس بلاستيكي، بداخله الكمية المعتبرة من هذه السموم، التي كان بغرض بيعها وترويجها بالوسط الحضري لمدينة بشار.

تم تقديم المشتبه فيه، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.

