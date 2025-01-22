شرطة بني عباس تضبط أزيد من 19 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت مصالح أمن ولاية بني عباس ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، خلال هذا الأسبوع، من توقيف شخص. كان ينشط ضمن شبكة اجرامية تحترف المتاجرة بالمخدرات بالولايات الغربية للوطن. وتضبط أزيد من 19 كلغ من المخدرات (كيف معالج)، مصدرها المغرب.

العملية جاءت على إثر معلومات مفادها وجود كمية من المخدرات بصدد نقلها من الجهة الغربية للوطن باتجاه الولايات الشمالية مرورا بولاية بني عباس. الاستغلال الجيد للمعلومة من قبل محققي ذات الفرقة، وتكثيف الابحاث العملياتية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا. توّجت بتحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه مع ضبط 19 كلغ و226 غ من المخدرات (الكيف المعالج).

تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بني عباس. عن قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.