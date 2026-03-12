شرطة بوزريعة تفكّك شبكة لترويج المخدرات وتحجز 2 كلغ من الكيف المعالج

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة، خلال الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تتكوّن من ستة (06) أشخاص، مع حجز كمية معتبرة من السموم.

وجاءت هذه العملية عقب تحريات ميدانية مكثفة باشرتها المصالح الأمنية، مكّنت المحققين من كشف نشاط الشبكة الإجرامية التي تنشط في مجال الاتجار. غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم تباعاً.

كما أفضت عمليات التفتيش التي طالت مساكن المشتبه فيهم إلى ضبط كمية من المخدرات كانت مخبأة بعناية. تمثلت في 02 كلغ من الكيف المعالج و1138 قرصاً من المؤثرات العقلية.

وقد جرت هذه العملية تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً. حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عن قضية المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة. وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.