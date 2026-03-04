شرطة بومرداس تحجز أزيد من 13 ألف لتر من زيت المائدة باولاد هداج

تمكنت مصالح الأمن الحضري أولاد هداج بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس. من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المضاربة في المواد الإستهلاكية الأساسية. تتكون من 04 أشخاص، مع ضبط 13 ألف و694 لتر من زيت المائدة المدعم كانت موجهة للمضاربة خلال شهر رمضان.

العملية نفذت بعد التفطن لنشاط شبكة إجرامية، كان عناصرها يقومون بشراء كميات معتبرة من مادة زيت المائدة المدعم. وإعادة تعبئتها في خزانات كبيرة لبيعها بأسعار مرتفعة لأصحاب المصانع. حيث أسفرت التحريات الميدانية عن تحديد موقع المسكن الذي كان يستغل في هذا النشاط، وكذا توقيف شاحنة لنقل البضائع،كانت محملة بـ11 خزانًا سعة 1000 لتر من الزيت المدعم .

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو.