شرطة بومرداس تشارك في حملة تضامنية تستهدف الأشخاص بدون مأوى

شارك أمن ولاية بومرداس، ليلة أمس الأحد، في عملية مشتركة ضمن قافلة تضامنية إستهدفت الأشخاص بدون مأوى في شوارع وأحياء الولاية.

وحسب بيان لمصالح أمن الولاية، اليوم الأحد، ضمت هذه القافلة كل من مديرية النشاط الإجتماعي لبومرداس، مديرية الصحة، مديرية الحماية المدنية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري، ومصالح البلدية.

وتهدف هذه القافلة لتوفير الأمن والأمان لهذه الفئة الهشة من نساء ورجال يبيتون خارج المنازل في ليالي الشتاء الباردة.

وحمايتهم من كل الأخطار التي قد يتعرضون لها عبر كامل إقليم الإختصاص بولاية بومرداس بدوائرها التسعة، يضيف المصدر.

لتبقى العملية هذه متواصلة طيلة السنة، وذلك بتوفير الحماية لهم في كل الأوقات والظروف.