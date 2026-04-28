شرطة بومرداس تطيح بشبكة متورطة في سرقة محلات بيع المجوهرات

تمكنت شرطة بومرداس، من إلقاء القبض على شخصين بتهمة سرقة محل مجوهرات.

العملية جاءت إثر تسجيل قضية تعرض أحد المحلات التجارية لبيع المجوهرات ببلدية بومرداس إلى محاولة السرقة بالكسر من قبل شخصين مجهولي الهوية كانا على متن دراجة نارية. أين قاما بتحطيم الواجهة الزجاجية للمحل بواسطة مطرقة كانت بحوزتهما محاولين سرقة المجوهرات المعروضة.

على الفور باشر عناصر الضبطية القضائية بالفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس. تحرياتهم الدقيقة في القضية، والتي تمكن خلالها رجال الشرطة في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهما. مع حجز الوسائل والمعدات المستعملة في العملية المتمثلة في دراجة نارية، خوذتين وقفازات، وكذا المطرقة المستعملة في الكسر. بالإضافة كذلك إلى أسلحة بيضاء تستعمل في الاعتداءات.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية،تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس.

