شرطة بومرداس تطيح بعصابات وتحجز أسلحة بيضاء و مخدرات

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة برج منايل ولاية بومرداس من معالجة عدة قضايا تتعلق بسرقات وتهديدات وكذا جرائم المخدرات

التي أصبحت تهدد أمن وسلامة المواطنين في مدينة برج منايل، حسبما كشف عنه بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الأحد .

حيث مكنت الإستراتيجية العملية التي سطرتها أمن الدائرة من وضع حد لمرتكبي هذه الجرائم ومن ثم تقديمهم أمام النيابة

وهذا بعد محاولات عديدة لهؤلاء الأشخاص لترويج تلك السموم وسط المدينة،إلى جانب الإعتداءات التي طالت المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم

لتقوم مصالح الشرطة بإتخاذ الإجراءات القانونية بعد التحقيق والتحري الذي أسفر عن كشف هوية المتورطين السبعة،

الذين تتراوح أعمارهم ما بين17 سنة و48 سنة، مع حجز35غرام من المخدرات الصلبة صنف راتنج القنب الهندي و19 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى سكاكين و أسلحة بيضاء أخرى كانت تستعمل لتهديد و نهب ممتلكات المواطنين العزل، وفق ذات المصدر .