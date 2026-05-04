 شرطة بومرداس تطيح بـ 6 أشخاص ينتحلون صفة موظفي بريد الجزائر

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 06 أشخاص قامت بالنصب على المواطنين.

وحسب بيان لمصالح الأمن، حيثيات القضية تعود إلى تقديم العديد من المواطنين لشكاوي بخصوص تعرضهم للنصب وسرقة مبالغ مالية من حساباتهم البريدية، من خلال تلقيهم اتصالات من طرف أشخاص ينتحلون صفة موظفي بريد الجزائر ويطلبون معلوماتهم الشخصية و الأرقام الخاصة بالبطاقة الذهبية، ويقومون بسحب مبالغ مالية من حساباتهم أو تحويلها لحسابات أخرى، كما يقومون بانتحال صفة وكيل لإحدى مؤسسات صناعة السيارات.

على إثرها باشرت الضبطية القضائية تحرياتها التقنية والميدانية والتي أسفرت عن تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم مع تجميد حساباتهم البريدية وضبط هواتف نقالة وكذا التطبيقات المستعملة في عملية النصب، شريحة هاتفية لمختلف متعاملي الهاتف النقال المستعملة في الإتصال بالمواطنين، وحدة مركزية لجهاز كومبيوتر، أسلحة بيضاء.

حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس.

