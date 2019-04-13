شرطة بومرداس تعالج 189 قضية إجرامية وتوقف 258 شخصا

تمكنت الفرق التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس خلال شر مارس الفارط من معالجة 189 قضية إجرامية.

في إطار جرائم القانون العام كالمساس بالأشخاص والأموال والممتلكات إضافة إلى جرائم المخدرات والجريمة المعلوماتية وكذا الجرائم الإقتصادية والمالية.

حيث تورط في هذه الجرائم 258شخص من بينهم 18من جنس أنثى و05 قصر وثلاثة أجانب،وفق ما كشف عنه بيان للأمن الوطني،اليوم السبت.

أين تم التحقيق مع المتورطين و بعد إستكمال الإجراءات القانونية صدرت في حقهم عدة نتائج قضائية

منها 31 أمر إيداع رهن الحبس و شخصين وضعا تحت الرقابة القضائية، يضيف المصدر ذاته .

بينما إستفاد 18 متورط من الإستدعاء المباشر والبقية أرسلت ملفاتهم إلى النيابة المختصة .