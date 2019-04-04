شرطة بومرداس تقدم توصيات للمقبلين على إجتياز إمتحانات رخص السياقة

قدم إطارات الأمن الولائي، لبومرداس، أمس الأربعاء، توصيات ونصائح، للطلبة المقبلين على اجتياز اختبارات رخص السياقة.

وذلك عبر أثير إذاعة بومرداس، من خلال الحصة الأسبوعية التفاعلية، “في لامان”، حسب بيان لشرطة بومرداس.

وشارك في الحصة إلى جانب إطارات الأمن، رئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية للوقاية من الحوادث المرورية، ومدير مدرسة لتعليم السياقة.

تخلل الحصة تدخلات تضمت تقديم العديد من التوصيات الأمنية، لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية للحصول على رخصة السياقة.

مع التنويه بضرورة التحلي بالمسؤولية، وإحترام قانون المرور، كسبيل أنجع لتفادى وقوع حوادث مرورية مميتة، عبر الطرقات وضمان السير في أمان على الدوام.