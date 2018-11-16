شرطة بومرداس تقوم بدورة أمنية وقائية من أجل حماية الأشخاص بدون مأوى

قامت مصالح الشرطة بأمن ولاية بومرداس، بخرجة ليلية إستهدفت حالات الأشخاص الذين ليس لديهم مأوى قار عبر شوارع مدينة بومرداس.

وحسب بيان لمصالح الأمن، تم في الفترة الليلية، و في عملية مشتركة ضمن قافلة جمعت كل من مديرية النشاط الإجتماعي لبومرداس ومديرية الصحة ومديرية الحماية المدنية و الهلال الأحمر الجزائري.

و كذا المصالح البلدية من أجل الإطلاع على حالة هؤلاء الأشخاص الذين هم معروفين لدى مصالح الأمن ويبلغ عددهم ثلاثة أشخاص، منهم إمرأتين و رجل جاؤوا من خارج ولاية بومرداس.

بهدف توفير الحماية والأمن لهم حفاظا على سلامتهم من كل إعتداء خاصة في الفترات الليلية.

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