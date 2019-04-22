شرطة بومرداس تلقي القبض علــى سارق الممتلكات والمنازل

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري سي مصطفى ببومرداس،من إلقاء القبض على شاب عشريني قام بعدة عمليات سرقة طالت مواطنين في مساكنهم وممتلكاتهم.

وهذا بعد الشكاوى المسجلة من طرف مواطني وسكان بلدية سيةمصطفى، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الإثنين .

حيث قام بالإستيلاء على ممتلكات خاصة تمثلت في أجهزة إلكترونية ومبالغ مالية من داخل منازل لعائلات قاطنة في أحياء وشوارع المدينة.

لتقوم فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري بفتح تحقيق وتكثيف الأبحاث للإيقاع بالمتورط في تلك القضايا، وفق ذات المصدر .

والتي أسفرت عــن توقيفه بعد مساهمات فعالة من طرف مواطني المنطقة وبعد تحويله إلى المصلحة وسماعه على محضر رسمي

تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، الذي أحال ملف القضية على قاضي الحكم

مع إيداع المتهم رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيجلابين إلى غاية محاكمته، حسب ذات المصدر .